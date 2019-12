[Solidarietà] Oggi a Mazara è Natale anche nelle periferie.

È stato questo il tema della giornata “Regalare un sorriso ai bambini ed ai disabili in una giornata da incorniciare”. Siamo lieti di avere portato avanti questa brillante iniziativa

Infatti è stata appena realizzata la festa della grande solidarietà per il pranzo di natale presso i locali del boccone del povero e la visita a tutti i bambini delle periferie del quartiere della via potenza e borgata costiera. Uno spettacolo eccezionale fatto di forti sensazioni e veri valori umani . Un Grazie a Francesco Foggia per averci dato l’opportunità ancora una volta di collaborare in questa importante iniziativa, un grazie a tutti i volontari presenti che hanno preparato e cucinato per tutti i bambini presenti, un grazie “agli amici di babbo natale”che hanno dato un tocco magico, ma un grazie particolare lo vogliamo fare a tutti i commercianti e …









