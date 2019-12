Sole e meno vento. Che tempo fa a Natale in provincia di Trapani

Il vento dà una tregua per Natale in Sicilia e in provincia di Trapani. Soffia meno il vento nelle giornate di oggi e domani, dopo giorni di raffiche che hanno provocato diversi danni. Oggi, la Vigilia, sereno variabile in provincia di Trapani. Il giorno di Natale invece avremo bel tempo con sole per tutta la giornata. Ecco le previsioni.



martedì, 24 dicembre: Giornata con tempo variabile, con maggiori schiarite durante il pomeriggio, non sono previste piogge. Durante la giornata di oggi la temperatura massima registrata sarà di 16°C, la minima di 14°C, lo zero termico si attesterà a 3100m. I venti saranno al mattino moderati e proverranno da Nordovest, al pomeriggio moderati e proverranno da Nordovest. Nessuna allerta meteo presente.

mercoledì, 25 dicembre: Bel tempo con sole splendente per l’intera giornata, non sono previste piogge. Durante la giornata di domani la temperatura massima …









