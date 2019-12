Sicilia, i debiti della Regione spalmati in dieci anni. Ieri l’ok del governo Conte

Via libera ieri dal Consiglio dei Ministi del rientro del disavanzo della Regione. La Sicilia potrà pagare in dieci anni i due miliardi di euro che la Corte dei Conti chiede di pagare.

Quindi, come al solito, a pagare saranno le future generazioni.

Entro 90 giorni dall’entrata in vigore del decreto legislativo, varato oggi, la regione dovrà sottoscrivere un accordo con lo Stato contenente specifici impegni di rientro del disavanzo, altrimenti la spalmatura dovrà essere contenuta in soli tre anni.

«L’intesa col governo Conte – ha dichiarato il governatore dell’Isola, Nello Musumeci – ci consente di proseguire nell’azione di risanamento, avviata già due anni fa, e di contenimento della spesa, tanto che non abbiamo contratto alcun debito sin dal momento dell’insediamento. Anzi, abbiamo ridotto l’indebitamento di ben settecento milioni di euro, rispetto agli otto miliardi che abbiamo trovato. Eviteremo così di …









