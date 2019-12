Sicilia, a rischio i lavoratori Almaviva. Sky taglia la commessa già assegnata

La vertenza Almaviva ripiomba nella disperazione. È stata la stessa azienda a comunicare ai lavoratori che Sky vuole defilarsi con una possibile «nuova ed ulteriore criticità che si somma alla già complessa situazione del sito di Palermo», si legge nella lettera inviata alle rappresentanze sindacali.

«Giovedì sera – continua la nota – abbiamo ricevuto da parte di Sky la pianificazione per i primi tre mesi del 2020 e con nostro totale stupore abbiamo appreso di un taglio di volumi a noi assegnati pari al -36% medio nel primo trimestre 2020 rispetto alla media dell’ultimo trimestre del 2019». Una mazzata che rischia di far precipitare i 2552 dipendenti del call center palermitano in un nuovo incubo. Mentre il Governo stava mediando con Tim e Wind, la doccia fredda di Sky sembra rimettere tutto in discussione.

«Con questo scenario di volumi – prosegue la comunicazione di Almaviva …









