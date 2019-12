Sangue, fresco, a Porta Mazara

Chissà cosa sarà successo.

Una macchia di sangue, fresco, fa bella mostra di se a Porta Mazara, in pieno centro, a Marsala, questa mattina, vigilia di Natale 2019. Uno spettacolo indecoroso per le famiglie e i bambini.

Porta Mazara, da tempo, è diventata soprattutto la sera una zona off – limit. Risse, scazzottate, giovani violenti, con tanti episodi piccoli e grandi, che spesso, purtroppo, diventano oggetto degli articoli di Tp24.

E questa mattina c’è proprio una macchia di sangue nel basolato al centro della piazza. Probabilmente ci sarà stata l’ennesima “resa dei conti” finita male, con qualcuno che avrà perso molto sangue. Magari al pronto soccorso dell’ospedale di Marsala, o tra le forze dell’ordine, si sa qualche cosa in più.











