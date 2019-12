Partanna, Importante riconoscimento per il Dirigente Scolastico Filomena Bianco

Il prossimo 23 gennaio 2020, presso il Teatro Lux di Palermo, il Dirigente Scolastico Filomena Bianco riceverà il titolo di “ACCADEMICA DI SICILIA” , honoris causa, con la seguente motivazione : “per i risultati ottenuti in campo professionale, culturale e sociale e per il suo mio impegno costante nell’altra sponda del Mediterraneo”.

L’importante riconoscimento viene conferito dalla prestigiosa Accademia di Sicilia, in collaborazione con la F.I.J.E.T. -Federazione Internazionale di Giornalisti e scrittori- e con l’ I.S.L.A.S. -Istituto Superiore di Lettere, Arti e Scienze del Mediterraneo.

La dottoressa Bianco, il giorno dell’investitura, riceverà anche la fascia con i colori della Sicilia che potrà indossare nelle cerimonie ufficiali anche all’estero.

Filomena Bianco è una professionista molta attiva e stimata in campo scolastico, laureata in Pedagogia …









Leggi la notizia completa