Ospedale di Castelvetrano, Damiani:”I servizi sanitari non sono stati diminuiti” – INTERVISTA

L’ospedale di Castelvetrano ha avuto confermate alcune Unità operative, altre, invece, verranno trasferite all’ospedale di Mazara del Vallo. Il direttore generale dell’Asp Trapani Fabio Damiani ha firmato l’ultimo atto (la delibera è del 17 dicembre), adottando il nuovo Piano di razionalizzazione della sanità in provincia di Trapani. A pochi giorni dalla firma, il direttore generale chiarisce ai microfoni di CastelvetranoSelinunte.it alcuni aspetti della vicenda.

A partire dalla parola “declassamento” che – secondo Damiani – «non rende l’idea, perché i servizi sanitari non sono stati diminuiti». Il direttore generale, in questa intervista, ha risposto alle domande sul trasferimento – entro il 2021 – delle Unità di Rianimazione e Chirurgia a Mazara del Vallo e della proposta di deroga al Piano che hanno presentato i sindaci del Belìce. E, a conclusione, dice: « …









Leggi la notizia completa