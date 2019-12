Un incendio si è verificato oggi pomeriggio intorno alle ore 18:00 da un’auto in Via Mannone nelle immediate vicinanze di Piazza Matteotti. Le fiamme si sarebbero sviluppate mentre il mezzo era in sosta. Un uomo ha tentato di domare l’incendio con un estintore in attesa dell’intervento dei Vigili del Fuoco ma senza successo. Seguiranno aggiornamenti…

L’articolo Momenti di panico a Castelvetrano, auto in fiamme sembra essere il primo su Castelvetrano Selinunte // Giornale online.









Leggi la notizia completa