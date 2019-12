Marsala, dopo la condanna arriva il carcere per Anna Cappitelli

La polizia ha arrestato a Marsala Anna Cappitelli. La signora è stata protagonista di un brutto fatto di cronaca, tempo fa, avendo sequestrato e rapinato un anziano. Per la vicenda fu condannata, ma era rimasta ai domiciliari.

Adesso per lei è stato disposta la reclusione.

Qui c’è un articolo di Tp24 sul processo.

Ecco il comunicato della polizia:

Nella giornata del 23 dicembre 2019, personale del Commissariato di P.S. di Marsala ha dato esecuzione all’ordine di carcerazione, emesso dalla Procura della Repubblica di Trapani, nei confronti di CAPPITELLI Anna, classe 1972, condannata per i delitti di sequestro di persona, rapina aggravata e lesioni personali aggravate in concorso, reati commessi in data 15 settembre 2017 nei confronti di un anziano cittadino tunisino.

All’epoca, la stessa, unitamente ad altri due soggetti, rendendosi protagonista di un’azione violenta e con uso di armi, si impossessava della somma di € 1.500,00 che …









Leggi la notizia completa