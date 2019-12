Sono continuati tutta la notte i lavori lungo la Stada Provinciale 20 dopo l’incidente di ieri mattina tra due mezzi pesanti nel tratto che collega San Cusumano a Pizzolungo in territorio di Erice.

Dell’incidente ne abbiamo parlato in un articolo che potete leggere cliccando qui.

La strada è stata chiusa al traffico al fine di consentire le difficoltose operazioni di sgombero delle carreggiate invase dai mezzi incidentati.

Dovrebbe riaprire in mattinata.









