L’arch. Bertolino: “Fondamentale l’avvio di una corretta programmazione e pianificazione del nostro territorio”.

Chi conosce le variegate vicissitudini amministrative di questo comprensorio non può continuare a lasciare passare la palla quando si parla di sviluppo e di rinascita del territorio con particolare riferimento a quello della frazione di Triscina.

Appare del tutto ingeneroso che un’intera comunità debba, ancora oggi, “pagare il pegno” per il mancato avvio di procedimenti e di adempimenti amministrativi in materia di pianificazione del territorio e di formazione e/o rielaborazione del Piano regolare generale della città.

Poco significativi sono risultati i recenti tentativi di pianificazione del territorio, almeno nella parte in cui si è creduto di avere avviato interventi di riqualificazione costiera o di rigenerazione urbana in un territorio caratterizzato da una rilevante presenza di interventi edilizi (sia pubblici che privati) in assenza di infrastrutture primarie e secondarie”.

Da quando è stato approvato il piano regolatore di Triscina, che cosa è …









Leggi la notizia completa