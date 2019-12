Intimidazione ad un imprenditore agricolo. Bruciato il furgone nella notte

Notte di fuoco quella tra sabato e domenica a Canicattì. Un incendio che sembrerebbe di natura dolosa, dal sapore di intimidazione, ha devastato il furgone di proprietà di un importante imprenditore agricolo che si occupa di Uva Italia.

A fare la scoperta lo stesso imprenditore. Sul posto sono intervenuti, oltre i Vigili del Fuoco, anche i poliziotti del Commissariato di Canicattì che hanno avviato le indagini sentendo immediatamente l’imprenditore.

Al vaglio eventuali immagini di telecamere e sono in corso ulteriori accertamenti per stabilire con certezza la natura dell’incendio anche se, come detto, si fa sempre più largo l’ipotesi dolosa. (Immagine di repertorio)









