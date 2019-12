Il Lions Club Mazara sostiene il progetto Talete “Il mare in tasca”

Sabato 21 dicembre 2019, presso l’aula consiliare del Comune di Mazara del Vallo, è stato presentato il ” Progetto Talete” ideato dal dr. Guido Stratta, dell’associazione Mani in tasca.

Il progetto Talete, mirato a ridurre l’ utilizzo scorretto della plastica e l’ abbandono dei rifiuti in mare e a favorire l’utilizzo consapevole dell’acqua, è stato pienamente sposato dal Comune di Mazara del Vallo , riconosciuto meritevole del ” bollino blu” e consegnato nelle mani del Sindaco Salvatore Quinci .

L’ evento è stato gratuitamente patrocinato da una decina di Associazioni di volontariato e Club Service , che operano sul territorio mazarese, tra i quali non è mancato il Lions Club Mazara del Vallo Fata Morgana, rappresentato dalla sua presidente dot.ssa Donatella Vernaccini.

A partire dal 2020 , il Lions Club Mazara del Vallo Fata Morgana, si impegnerà, con il …









