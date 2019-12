I sindaci del Belìce: “La politica nazionale tuteli l’ospedale di Castelvetrano”

In merito alla situazione dell’ospedale “Vittorio Emanuele II” di Castelvetrano a nome dei sindaci del Belice il primo cittadino di Partanna Nicolò Catania rende noto che a seguito degli impegni precedentemente assunti nelle varie riunioni che si sono susseguite,

a partire dall’incontro avuto a Roma presso il Ministero della Salute nel mese di novembre dell’anno scorso fra una delegazione dei sindaci del Belice oltre all’allora commissario di Castelvetrano, accompagnati dal Prefetto del tempo Darco Pellos, e i vertici del ministero della Salute, si precisa che coerentemente con quanto da sempre dichiarato si è provveduto ad elaborare un apposito emendamento con allegata relazione di accompagnamento che mira a creare una deroga normativa a salvaguardia dell’ospedale “Vittorio Emanuele II”.

Tale emendamento, presentato già in ottobre ai deputati del Parlamento, non ha trovato spazio introduttivo nella legge di stabilità in corso di approvazione in quanto, …









Leggi la notizia completa