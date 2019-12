EricèNatale, ecco i prossimi appuntamenti natalizi

Concerti di qualità lo scorso weekend ad “EricèNatale – Il borgo dei presepi”. Nella chiesa di San Giuliano sabato pomeriggio si è svolto il concerto “Terra Madre” con i Musicanti di Gregorio Caimi, che hanno messo in risalto i suoni e le atmosfere della Sicilia, crocevia culturale dove si incontrano e scontrano il forte radicamento della cultura locale con le nuove tendenze globali. Domenica pomeriggio, sempre nella cornice della Chiesa di San Giuliano, lo spettacolo delle Cinque “Christmas Ladies”, un viaggio nella tradizione della musica afro-americana per un progetto made in Sicily firmato Fondazione the Brass Group che ha allietato gli amanti della musica jazz e soul.

I prossimi eventi del calendario di "EricèNatale – Il borgo dei presepi"- Domani 24 dicembre, per la vigilia di Natale, a partire dalle 16,30, per le vie di Erice la Drepanum Dixie Band allieterà …









