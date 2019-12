Come sopravvivere alle abbuffate natalizie senza l’ansia della bilancia: i consigli della nutrizionista

Poiché le ricorrenze natalizie rappresentano uno dei momenti dell’intero anno solare più unici, festosi e conviviali, nel corso dei quali ci si riunisce con i propri familiari ed amici per trascorrere del tempo insieme parlando, scherzando e consumando pranzi e cene alquanto cospicui ed abbondanti, si tende spesso a lasciarsi trasportare eccessivamente dal clima di relax e di convivialità eccedendo con i pasti consumati a tavola e non ponendo più un “freno” al continuo spiluccamento che avviene durante il corso della giornata con conseguenze che si ripercuotono sul proprio peso corporeo e sulla propria salute. Tuttavia, grazie a dei piccoli accorgimenti, è possibile evitare di far lievitare il proprio peso corporeo senza dover ricorrere a drastiche diete dimagranti nei mesi successivi.

Innanzitutto per “smaltire” le calorie in eccesso introdotte nel corso di pranzi, cenoni e vigilie sarebbe opportuno tenersi in …









Leggi la notizia completa