Campobello. Nobile gesto ambientale: una giovane cittadina scrive

CAMPOBELLO – Alla vigilia del Santo Natale, ho ricevuto una e-mail indirizzata al sottoscritto. Sulla questione ambientale che interessa il nostro territorio, trova in me un attento sostenitore. Mi auguro che la pubblicazione della Sua lettera, alla vigilia del Santo Natale riesca ad ottenere un minimo di riflessione da parte di chi, ognuno per il suo ruolo, ha ancora un minimo rispetto per il nostro ambiente. Buon Natale.

******************

Gentilissimo signor Licata,

Sono una semplice giovane cittadina di Tre Fontane.

Mi permetto di scriverle questa e-mail perché suppongo , con tanta gratitudine ed ammirazione, che l’emergenza ambientale sia uno dei punti dei vostri interessi e che magari può interessarvi la vicenda che voglio condividere con voi, nella speranza che possa essere d’ispirazione per altri cittadini.

Premettendo che l’obbiettivo comune è la salvaguardia del territorio e il miglioramento di quest ultimo, questa mattina io ed …









Leggi la notizia completa