Calatafimi Segesta, il 5 gennaio lo spettacolo “Facciamo Curtigghio” dei 4 Gusti

Il 5 gennaio 2020 arriva per la prima volta a Calatafimi Segesta il divertentissimo spettacolo di cabaret “Facciamo Curtigghio” dei 4 gusti. Ad ospitare lo spettacolo organizzato dall’Associazione Amuni Calatafimi e Holi Colors, il Teatro Alhambra, uno dei più belli della provincia.

Con “Facciamo Curtigghiu” il noto quartetto comico palermitano, porterà in scena quasi due ore di divertimento, gag e battute in perfetto stile palermitano dove Danilo Lo Cicero, Giuseppe Stancampiano, Domenico Fazio e Totò Ferraro daranno vita ai celebri personaggi diventati famosi grazie al contenitore Sicilia Cabaret.











