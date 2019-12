E’ stato riaperto al pubblico il Cimitero Spirito Santo Vecchio e Nuovo. Grazie al lavoro degli operai e degli uffici di competenza quindi, torna fruibile il Cimitero Spirito Santo.

Restano in corso i lavori necessari per riaprire al pubblico, nel più breve tempo possibile, Cappuccini Vecchio e Nuovo ancora chiuso per il forte vento.









Leggi la notizia completa