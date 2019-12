Agroalimentare, a Natale italiani pazzi per le vongole. Cresce il rischio truffe

Gli spaghetti alle vongole sono un must per la cena della Vigilia per tre italiani su quattro, ma oltre il 70% fa acquisti al buio, non sapendo che ci sono le veraci filippine, i lupini e quelle del Pacifico. È quanto emerge da un’indagine di Fedagripesca-Confcooperative, sottolineando il rischio che sotto le feste, complice un aumento di domanda, si possa incappare in truffe.

La differenza da vongola e vongola sta nel sapore, nell’aspetto e nel prezzo, l’importante è sapersi destreggiare al momento dell’acquisto. In Italia la produzione di vongole è di circa 60 mila tonnellate l’anno, ai primi posti in Europa, con due diversi esemplari. I lupini, Chamelea gallina, pescati in Adriatico, hanno un deciso sapore di mare e vengono venduti in questo periodo tra i 7 e i 9 euro al chilo.

Le vongole veraci filippine, Venerupis philippinarum, invece, sono prodotti di acquacoltura arrivate in Italia negli anni ‘80, hanno carni più …









