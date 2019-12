A Natale i voli per la Sicilia costano il 110% in più

A Natale i voli da e per la Sicilia e il Sud Italia in generale possono costare fino a più del doppio: 110% di rincaro. Lo rivela un’indagine del Corriere della Sera.

I biglietti aerei per il Sud Italia in questo periodo natalizio sono più costosi di circa il 40% rispetto alla media annuale. Un incremento che supera anche il 100% per alcune tratte e che — a leggere i dati — vede le compagnie tradizionali e low cost comportarsi allo stesso modo. Sono questi alcuni dei dati che emergono da un’analisi che il Corriere della Sera ha effettuato per diverse settimane sui collegamenti nazionali dal Centro-Nord (Milano, Torino, Venezia, Bologna, Firenze, Roma) con i tre scali siciliani di Palermo, Catania, Trapani e quello pugliese di Bari. Numeri che mostrano anche come alcuni viaggi per Palermo abbiano superato i 400 euro per una sola andata. E che vanno …









