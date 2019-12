6000 Sardine a Trapani: il 4 gennaio in piazza Vittorio Emanuele contro l’odio e l’intolleranza

Anche Trapani si prepara ad accogliere il popolo delle sardine. D’accordo con i referenti nazionali del movimento esploso a Bologna due mesi fa con un’imponente manifestazione in piazza Maggiore, un gruppo di cittadini ha fissato l’iniziativa 6000 Sardine a Trapani per sabato 4 gennaio. Il luogo prescelto per l’assembramento è piazza Vittorio Emanuele. L’evento avrà inizio alle 19. “Vogliamo esprimere il dissenso rispetto al clima sociale che stiamo respirando – spiegano i promotori -. La nostra è una manifestazione pacifica non solo per dire no a questo clima che inasprisce gli animi sdoganando sentimenti di odio e intolleranza nei confronti del “diverso” , ma anche per dire sì alla solidarietà tra le genti e per ricordare a tutti noi di restare uniti”.

Gli organizzatori fanno sapere che non sono ammesse bandiere di partito o di associazioni e …









Leggi la notizia completa