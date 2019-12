Due i feriti a seguito di un incidente verificatosi nella mattinata di oggi sulla strada provinciale 20 che collega Trapani a Bonagia, nei pressi della Stele di Anchise a Pizzolungo. Come testimoniato dalle immagini, l’impatto è stato violentissimo tra i due mezzi: un autorimorchio, a causa del manto stradale reso viscido per la presenza di acqua marina e alghe, ha cominciato a scivolare fino a schiantarsi contro una betoniera che trasportava calcestruzzo. Ad avere la peggio è stato proprio il conducente di quest’ultima: è stato necessario l’intervento dei Vigili del Fuoco per estrarre l’uomo che è stato trasportato presso il pronto soccorso di Trapani. Controlli anche per l’altro conducente.

La strada è chiusa al traffico per i rilievi della Polizia Municipale.

L'articolo Trapani, scontro tra due mezzi pesanti sulla SP 20: ci sono feriti proviene da Le notizie di Castelvetrano: cronaca, politica, …









