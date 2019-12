Trapani, per la prima volta celebrate le “nozze d’oro” a Palazzo d’Alì

Per la prima volta due ex dipendenti comunali di Trapani hanno potuto celebrare le loro nozze d’oro a Palazzo d’Alì. Il Comune di Trapani fino a questo momento non ha mai dato l’autorizzazione per poter celebrare all’interno del Palazzo perché il regolamento non lo permetteva.

L’iniziativa di aprire le porte del Palazzo Comunale, l’ha suggerita al sindaco Tranchida il consigliere Massimo Toscano: “Mi sono permesso di suggerire al sindaco di aprire le porte della «Casa dei Cittadini» anche ad avvenimenti che rappresentano in parte la fermezza dei nostri valori sociali che a causa dell’evoluzione della società, in questo caso negativa, abbiamo perso”.











