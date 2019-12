Trapani, grande successo per il ritrovo delle Scuderie Ferrari Club di tutta la Sicilia

Grande successo per il ritrovo delle Scuderie Ferrari Club di tutta la Sicilia, che si è svolto lo scorso weekend a Trapani. Oltre 30 le vetture che hanno partecipato alla manifestazione.

Gli ospiti hanno mostrato grande interesse per i tesori locali, come la Riserva delle Saline di Trapani e Paceco ed ancora il borgo medievale di Erice, entusiasti delle visite guidate presso il Baglio Soria in collaborazione con l’Associazione Strada del Vino Erice Doc, gli stabilimenti del tonno dell’Azienda Castiglione, il Cantiere Stabile e la sua Marina Home, il centro storico di Trapani accompagnati da Pietro Barraco dell’Associazione Agorà e la Boutique Stefania Mode.L’iniziativa è nata dalla necessità di promuovere il territorio, viverlo a tutto tondo, stimolare il pubblico interesse. Un evento che ha colorato di rosso la città in vista delle festività natalizie.

