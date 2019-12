Trapani. Corso di preparazione al TFA Sostegno 2019

A gennaio incontro informativo gratuito Uil Scuola e Irase Trapani

Si terrà lunedì 13 gennaio alle 16,30 nei locali dell’I. C. “Ciaccio Montalto” di Trapani, in via Tunisi 37, un incontro preliminare informativo gratuito sul corso di preparazione per la prova preselettiva e per le prove scritte e orali per l’accesso al T.F.A. Sostegno 2020 organizzato da Uil Scuola e Irase Trapani.

In occasione dell’incontro verranno illustrate le modalità di partecipazione al corso stesso.

Per aderire all’incontro basta compilare il form https://docs.google.com/forms/d/1-NyZAFiDvdNbbGtNEIiD1f9g1yVsIaqsAeVLf1Vn27I/viewform?edit_requested=true#responses.

“Si tratta di un percorso formativo altamente qualificato – afferma il segretario generale Uil Scuola Trapani Giuseppe Termini – che prevede un programma di incontri finalizzati ad approfondire al meglio le tematiche del bando di concorso”.

