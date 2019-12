Stragi, mafia e servizi deviati dietro la bomba del Rapido 904

«La matrice mafiosa nell’ultima delle grandi stragi che chiude il quindicennio 1969-84 offre una pista che conduce in una zona grigia caratterizzata da rapporti incrociati tra mafia, servizi segreti, criminalità politica e comune, il cui ruolo appare ormai innegabile in molte delle vicende anche anteriori al 1984». Così il senatore Giovanni Pellegrino, nella relazione della commissione stragi del 1995, inquadrava il contesto in cui è maturata la strage del Rapido 904, passata alla storia come la «strage di Natale». L’ennesimo attentato del Dopoguerra sul quale si allungano ancora molte ombre e di cui in questi giorni ricorre il 35° anniversario.

È il 23 dicembre del 1984 e il treno Napoli-Milano è pieno di famiglie che si spostano per le festività. Alle 19.08 un ordigno con carica radiocomandata, piazzato nel vagone 9 di seconda classe, esplode, uccidendo 16 persone e ferendone 267. La bomba deflagra nella galleria ferroviaria di San Benedetto Val …









