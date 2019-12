Ricostruzione del Belice, c’è stato un nuovo vertice a Roma

Ricostruzione post terremoto del Belice, nuovo incontro istituzionale a Roma per cercare di mettere in campo le risorse necessarie a sanare, a distanza di decenni, una grave ferita.

Nei giorni scorsi una nutrita delegazione del coordinamento dei sindaci della Valle del Belice ha incontrato Roma il viceministro alle Infrastrutture e Trasporti Giancarlo Cancelleri, al quale sono state esposte le problematiche relative al mancato completamento delle infrastrutture, delle opere di urbanizzazione e dell’edilizia privata del territorio attraverso un elenco delle tematiche più urgenti da affrontare.

“Il viceministro, d’intesa con il ministro Paola De Micheli – commenta il sindaco di Santa Margherita Belice Franco Valenti – ha assunto l’impegno a dare da subito una risposta in rappresentanza delle istituzioni nazionali a tutte le questioni avanzate rinviando ad un tavolo permanente la discussione in merito alla predisposizione di specifiche risoluzioni normative e finanziarie già a partire dal mese di …









