Processo per violazione ambientale a Petrosino, tutti assolti. Giacalone: “Non è così che si elimina un sindaco scomodo”

Sono stati assolti con formula piena – “perchè il fatto non sussiste” – i soggetti coinvolti nel processo per violazione ambientale a Petrosino, che si è tenuto presso il Tribunale di Marsala. Si tratta del sindaco Gaspare Giacalone, degli ex assessori Marcella Pellegrino e Luca Badalucco, di tre dipendenti comunali (Gaspare Anastasi, Maurizio Giuseppe Cocchiara e Vincenzo Tumbarello) e di un dipendente di Belice Ambiente (Giacomo Pantaleo).

I fatti contestati risalgono al giugno 2016, quando l’amministrazione petrosilena autorizzò l’attività di deposito rifiuti, in via straordinaria e transitoria, nell’area vicina al depuratore. Nel corso del processo, c’era stata anche la costituzione di parte civile dell’associazione Legambiente.

Nell’ultima udienza, il pm Nicolò Volpe aveva chiesto l’assoluzione per il sindaco Giacalone e per Pantaleo (Belice Ambiente), invocando invece la condanna per gli altri imputati. …









