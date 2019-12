Primo successo dell’FC Paceco. Primi tre punti che lasciano ben sperare per il prossimo futuro e un augurio per il nuovo anno. Nel recupero della quarta giornata di Terza Categoria, mister Amoroso e i suoi sbancano il Comunale di Paolini per 2-1, nonostante lo svantaggio iniziale maturato nel primo tempo. Poi, i pacecoti sono tornati in campo con un diverso atteggiamento e la rimonta si è concretizzata grazie alla doppietta di Leggio. Un Paceco rinvigorito anche grazie agli acquisti: oltre ad Abbate, Borghi in difesa ha dato quel tocco di esperienza, in attesa di un altro ex Juvenilia, l’attaccante Li Mandri.

Nell’altra gara, sconfitta interna del Città di Salemi contro il Belice Sport che ringrazia il neo acquisto Valentino.

L’articolo Prima vittoria dell’FC Paceco proviene da Le notizie di Castelvetrano: cronaca, politica, news, eventi e curiosità.









Leggi la notizia completa