Pensionati, disoccupati, aziende. Tutti i numeri dell’Inps in provincia di Trapani

Diminuiscono i pensionati, aumentano i disoccupati. Meno commercianti e artigiani attivi, aumentano i contributi versati dalle aziende.

E’ la sintesi del rapporto dell’Inps di Trapani che fotografa la situazione in città su pensionati, lavoratori autonomi, aziende, disoccupati e contributi.

Un rapporto che attesta alcune tendenze emerse già in precedenza da numerosi studi sulla situazione economica in provincia di Trapani, non solo nel capoluogo.

Il territorio è in crisi economica, e questo emerge anche nel rapporto dell’Inps sulla riduzione di commercianti e artigiani attivi. Di contro c’è un aumento, seppur minimo, delle aziende attive.

Vediamo nel dettaglio i dati, cominciando dalle aziende attive a Trapani.

Sono 9.494 nel 2018, aumentate di circa mille unità rispetto al 2015, e questo è un trend positivo.

Dati che giovano anche all’Inps che dalle oltre novemila aziende attive ha incassato, nel 2018, 157 milioni di euro di contributi, circa 7 milioni in più dell’anno precedente.

