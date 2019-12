Mazara, il dramma di Gabriella Ajello: costretta a lasciare la casa andata all’asta. Il suo appello allo Stato

Costretta a lasciare, entro il prossimo 16 gennaio, la propria casa, quella ove ha cresciuto le tre figlie. E’ questo il termine ultimo concesso dal Tribunale di Marsala alla signora Gabriella Ajello, 67 anni di Mazara del Vallo, che sta vivendo giorni di vera e propria passione, disperata in quanto non saprebbe adesso ove andare a vivere a causa di una situazione economica alquanto drammatica.

Il calvario della signora Ajello è iniziato nel 2007 quando si è separata e poi divorziata dal marito. La sentenza di separazione e poi quella successiva di divorzio le aveva dato titolo al percepimento dell’assegno mensile di mantenimento in quanto la terza delle figlie all’epoca era ancora minorenne; nulla però avrebbe mai ricevuto dall’ex marito che nel frattempo si era rifatto una nuova vita. Così fino al 2017, ultimo anno utile per l’assegno visto la figlia divenuta maggiorenne, …









Leggi la notizia completa