Mazara, alla Lega Navale una postazione con defibrillatore DEA disponibile H24

Ieri mattina, presso la sezione di Mazara del Vallo, è stato firmato un importante protocollo d’intesa tra La Lega Navale di Mazara e l’Associazione Corro per Dà.

Sia la Lega Navale che l’associazione di promozione sociale ‘Corro per Dà’ sono impegnati nel territorio nel sociale, nell’integrazione ed inclusione tra disabilità e sport.

Il presidente dell’associazione Corro per Dà, Giovanni Pomilia ha affermato come questo protocollo d’intesa apra a tantissime idee e possibili progetti, e che alcuni saranno messi in cantiere e realizzati già dall’inizio del prossimo anno.

Nell’occasione è stata inaugurata l’installazione del defribillatore DAE donato dall’associazione Corro per Dà alla sezione.

Il presidente Giampiero Tilotta ha voluto sottolineare quanto sia grato a Giovanni Pomilia e a tutti i soci dell









