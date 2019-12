Marsala, quei soldatini osceni attaccati alle colonne di Palazzo VII Aprile

Uno ha perso una gamba, un altro pure la testa. Uno se lo è portato via il maestrale. Sono i soldatini, osceni, attaccati alle colonne di palazzo VII Aprile. Non si capisce bene cosa rappresentino e perché sono lì.

Sono arrivati insieme al presepe in polistirolo del quale, ormai, con tutto questo vento, non è rimasto quasi più nulla

Ma i soldatini rappresentano insieme un’attrazione e un mistero. C’è chi dice che abbiano a che fare con la favola dello Schiaccianoci, c’è chi ipotizza che sia un’installazione artistica, chi si spinge anche a pensare ad un messaggio alla cittadinanza per un prossimo governo militare in città… fatto sta che i poveri soldatini sono durati pochi giorni. Un po’ vandalizzati, un po’ strappati dal vento, adesso sono una scenografia un po’ ridicola per il Natale più di polistirolo che la storia delle decorazioni …









