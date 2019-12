Marsala: in Via Mazara i liquami dei tombini vengono abbandonati sul marciapiede

Tombini otturati a Marsala. Un problema ciclico, che manda in tilt la città in occasione di precipitazioni un po’ più abbondanti nella media, con allagamenti per le principali vie della città.

Proprio per questo il Comune di Marsala sta predisponendo degli interventi di pulizia, ma con delle anomalie. Lo denuncia la consigliera Rosanna Genna: “Se un cittadino abbandona i rifiuti per strada viene multato. A Marsala, invece, la ditta che ha in appalto la pulizia dei tombini, in Via Mazara, accantona quello che esce dai tombini nei marciapiedi”. “Il Sindaco dovrebbe garantire la salute pubblica – continua Genna -, e invece io, percorrendo in Via Mazara ho visto che i liquami che uscivano dai tombini venivano messi da parte, sul marciapiede, e abbandonati”.

“Non è una mia delega – replica il vice sindaco Agostino Licari – ma credo che la ditta abbia l’obbligo del corretto …









