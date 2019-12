Marsala, i giovani della scuola rugby “I Fenici” in visita al comando dei vigili del fuoco

Una giornata particolare, quella che hanno vissuto venerdì scorso i giovani atleti della Scuola Rugby I Fenici di Marsala. Prima del consueto allenamento, presso lo stadio municipale “Nino Lombardo Angotta”, i piccoli rugbisti hanno fatto visita alla caserma dei vigili del fuoco di corso Calatafimi.

I vigili del fuoco incarnano i valori del coraggio e della solidarietà, ai quali si ispira lo sport del rugby.

Cosí i bambini della scuola Rugby hanno avuto modo di vedere da vicino come lavorano in questi veri eroi, impegnati ogni giorno e silenziosamente ad aiutare chi è in difficoltà. Al termine della visita i Fenici hanno omaggiato il Comando dei Vigili del Fuoco con il loro saluto e con una maglia del torneo Millemete. Una giornata diversa ma carica di valori educativi.









