Marcia inarrestabile della A29 Fly Volley Marsala. A Mondello bastano tre set. La Cronaca

7 le vittorie conquistate su altrettante gare disputate.

Circa 70 i minuti che son serviti alla A29 Fly Volley Marsala per liquidare la pratica Mondello Volley

39 i punti concessi alle padrone di casa palermitane.

0-3 il risultato finale.

14-25 – 16-25 – 9-25 i parziali dei set.

20 i punti in classifica su 21 a disposizione.

21 i set vinti, 4 quelli persi.

Sono questi i numeri che regalano alle lilybetane il primato in solitaria allo stop per sosta natalizia.

Sempre al seguito (in ritardo di due lunghezze) ed anche ieri vittoriose Farmacia Cardella Castelvetrano ed Albaverde Caltanisetta. E poi un netto vuoto dalla quarta piazza staccata già di 8 lunghezze ed occupata in coabitazione da Mauro Sport (in ripresa) ed Us Volley Palermo.

Questo bilancio, decisamente positivo, permette alla compagine guidata da Coach Tomasella di godersi meritatamente la vetta della classifica del girone A di Serie C Femmile ed un gratificante fine d'









