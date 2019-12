L’Ospedale di Mazara si conferma Dea di Primo Livello. Pubblicato l’Atto aziendale dell’Asp di Trapani

“Esprimiamo soddisfazione per l’approvazione definitiva dell’atto aziendale dell’Asp di Trapani che conferma l’ospedale di Mazara del Vallo ‘Dea di Primo Livello’ e configura in struttura complessa la chirurgia ad indirizzo oncologico del nosocomio mazarese. In un’ottica di rete ospedaliera provinciale, l’ospedale Abele Ajello di Mazara del Vallo assume un ruolo di grande importanza e ciò è frutto della sinergia istituzionale creatasi tra la Città ed il direttore generale dell’Asp Fabio Damiani, che insieme ai suoi collaboratori ha fatto un lavoro egregio”.

Lo hanno detto il sindaco di Mazara del Vallo Salvatore Quinci ed il presidente del consiglio comunale Vito Gancitano, esprimendo soddisfazione per il varo definitivo dell’atto aziendale dell’Asp di Trapani che, a seguito dell’incontro svoltosi presso l’Assessorato regionale alla Salute, le …









