L’incidente di Pizzolungo: altri particolari. Strada provinciale pericolosa

I mezzi coinvolti nell’incidente verificatosi, questa mattina, sulla Provinciale Trapani-San Vito Lo Capo sono una betoniera e un auto-articolato che stava trasportando un container.

Uno dei due conducenti, a causa della presenza di alghe, acqua e detriti sulla carreggiata, ha perso il controllo del mezzo. A differenza di quanto riferito nell’immediatezza dello scontro, ci sarebbero due feriti.

La strada è ancora chiusa al traffico. Disagi, pertanto, per i residenti nelle frazioni di Pizzolungo e Bonagia. La dinamica dell’incidente è al vaglio della polizia municipale.

Sulla vicenda interviene l’associazione Codici:

Ancora oggi, a causa delle avverse condizioni meteo, tante famiglie e cittadini sono rimasti a Trapani non potendo rientrare a casa in località di Pizzolungo Erice. La strada provinciale SP20 è infatti chiusa al transito da alcune ore a causa di un grave incidente tra due Tir e due feriti. Tale arteria è resa scivolosa dalle alghe e detriti …









Leggi la notizia completa