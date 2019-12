Le Ferrari sbarcano a Trapani e ritorna il “mattatore” Leo Isolani. La nostra intervista

11 anni di successi, 263 podi, 139 vittorie, 16 Coppe e Trofei CSAI, 4 titoli Europei GT Montagna, Campioni Italiani CIVM GT 2011. Parliamo di Leo Isolani, presente al primo ritrovo Scuderia Ferrari Club Sicilia a Trapani organizzato dalla Scuderia Ferrari Club di Trapani, appena istituito.

Lo abbiamo intervistato per voi e ci ha svelato il suo progetto e la sua infinita passione per le rosse di Maranello.

Sei cittadino onorario di Trapani, ospite d’onore in questo ritrovo. Direi che c’è un legame speciale con questa città.

L.I. “La Sicilia per me è una terra fantastica. Ho tanti amici. Qui ho partecipato alla Monterice per una decina di anni e ogni volta che scendevo era motivo non solo di partecipazione alla gara ma anche di svago perché c’è un calore di pubblico fantastico”.

Con la tua presenza hai sostenuto l’iniziativa del Presidente Carmelo …









Leggi la notizia completa