Le due ragazze di sedici anni ammazzate da una macchina mentre attraversavano la strada

Camilla Romagnoli e Gaia von Freymann, tutt’e due di anni 16, studentesse di terza al linguistico De Sanctis, devono tornare a casa di corsa perché è tardi.

Gaia ha pattinato all’Auditorium, poi ha mangiato un panino con il fidanzato Edoardo alla T-Bone Station di corso Francia, qui ha incontrato Camilla. Sono compagne di banco, abitano vicine, torneranno a casa insieme, e senza perdere tempo, per via della mezzanotte passata.

Cristina, la madre di Camilla, ha già mandato un sms: «Hai visto che ore sono?». Camilla ha risposto: «Tranquilla, sto tornando». Stanno tornando infatti, e di corsa.

Arrivate a corso Francia, al semaforo che sta prima del ponte, trovano il rosso e decidono di passare lo stesso. Scavalcano il guard rail, poi si prendono per mano, corrono, la strada ha tre corsie, va liscia lungo la prima, sulla seconda, quella centrale, …









