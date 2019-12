La Pallacanestro Marsala va giù col Cefalú

Poteva essere una giornatada raccontare col sorriso, invece domenica 22 dicembre ha avuto un sapore amaro per i cestisti lilibetani. Alle ore 18 viene fischiato l’inizio della gara contro Zannella Basket, sul parquet di Cefalú. La squadra di casa è alla portata dei ragazzi di coach Grillo, anche se il basket è imprevedibile, se giochi in trasferta ancora di più. Le squadre scendono in campo col coltello fra i denti. La gara è tutta da vivere, con un continuo punto-a-punto che la rende avvincente. La compagine di Cefalù prova a prendere le distanze nel terzo quarto, ma Frisella e compagni non ci stanno e rimontano. Negli ultimi minuti sembrava fatta per la compagine di Marsala, ma un fallo antisportivo e un tecnico compromettono il finale e la squadra di casa conquista gli ultimi punti, fondamentali per vincere. La gara termine col risultato di 77 a 74. Si è giocata …









Leggi la notizia completa