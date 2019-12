La “discarica” di Petrosino: assolti il Sindaco Giacalone e gli altri imputati

Erano quattro sacchetti in croce, ma per la Procura e Legambiente, invece, erano una “discarica non autorizzata”. Fatto sta che si è celebrato un processo, lungo tre anni, e alla fine sono stati tutti assolti. Il processo è quello che vedeva imputati il Sindaco di Petrosino e alcuni membri della sua Giunta e alcuni dipendenti comunali.

Nel giugno 2016, per far fronte all’emergenza causata dalla chiusura della discarica di Trapani, furono depositati – secondo l’accusa – in maniera incontrollata ed illegale rifiuti di ogni genere, provenienti dalla raccolta cittadina, nell’area del depuratore, trasformata di fatto in una discarica abusiva.

Ma in realtà era tutto regolare, tanto che si è arrivati all’assoluzione con formula piena.

Questo lo sfogo del Sindaco di Petrosino, Gaspare Giacalone, per commentare l’assoluzione: “Tre anni, tre lunghi anni, di processo. Oltre 30 testimoni, 8 imputati, una ventina di udienze, spese processuali …









