Il Custonaci spazza il Bianco Arancio. Ecco quanto successo nel campionato di Seconda Categoria

L’Aspra vince anche l’ultima del 2019 e lo fa nel testacoda contro il Calatafimi Don Bosco. Troppa Aspra che vince 4-1: per i calatafimesi a segno Cottone al 38′ nel temporaneo 2-1. A tentare di tenere la scia c’è il Custonaci che annienta il Bianco Arancio Petrosino. Anche qui, come nel caso dell’Aspra, stesso punteggio: a decidere la doppietta di Alex Messina, Fiorino e Guastella. Di Paladino la rete petrosilena per il momentaneo 1-3. Cade anche il Petrosino Marsala, e lo fa per 3-2 contro il Città Di Giuliana: per i giallorossi in gol due volte Ketta.

Si recupererà il 12 Gennaio del nuovo anno invece Sporting Paolini contro Castronovo. Per quel che riguarda invece le altre gare, pari e spettacolo (3-3) tra Valle Jato e Virtus Athena. Sospesa Capaci City-Ciminna

LA CLASSIFICA

ASPRA 28

CUSTONACI 23

BIANCO ARANCIO 18

PETROSINO MARSALA 17

VALLE JATO CALCIO 16

