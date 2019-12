I Nate Brown&One Voice in concerto a Trapani

TRAPANI – Giovedì 26 dicembre, alle ore 21.00, nella cornice della Chiesa del Collegio dei Gesuiti, direttamente da Washington D.C. arrivano a Trapani i Nate Brown & One Voice. Il Luglio Musicale propone un evento natalizio di qualità.

Cinque cantanti selezionati dalla corale di 25 elementi “Nate Brown & Wilderness”, diretta da Nate Brown. Si tratta di uno dei cori gospel più apprezzati e seguiti in America, vincitore di molti premi e riconoscimenti.

Il direttore Nate Brown si è occupato del Music Ministry nella chiesa Battista per cinque anni; è attualmente direttore musicale alla First Baptist Missionary Church e fondatore del Gentle Giant Music Ministries.

Oltre alle date in America, i Nate Brown & One Voice si esibiscono con successo anche in Italia, Spagna, Repubblica Ceca, Francia, Inghilterra.

Costo biglietti: Unico: 12 euro.

Dove acquistare i biglietti:

sarà possibile acquistare i biglietti presso il Botteghino dell’ …









Leggi la notizia completa