Hanno rubato nella notte nelle casette natalizie di Via Roma a Marsala

Non c’è pace a Natale a Marsala. Prima il vento, che si è portato via gran parte della fragile installazione con il presepe a Piazza Loggia. Adesso ci si mettono pure i ladri. Infatti, nella notte, hanno rubato nelle casette che il Comune mette ogni anno in Via Roma e che dà in gestione agli artigiani per vendere articoli da regalo.

“Hanno rubato tutta la merce che dovevo vendere – dice sconsolata Rosa Maria – che vende delle sue creazioni in bigiotteria. E al di là del valore commerciale della merce, di circa mille euro, la mia rabbia è che questi due giorni, oggi e domani, erano quelli in cui avremmo dovuto lavorare di più. E invece adesso mi devo rimboccare le maniche e cercare di produrre qualcosa da vendere in tempo per gli acquisti della vigilia …”.

La sua casetta non è stata la sola …









