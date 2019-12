Erice, veleno per topi usato per uccidere i cani nei pressi della Cittadella della Salute

Veleno per topi, ma chi lo ha messo voleva sterminare i cani randagi, nei pressi della Cittadella della Salute, nel territorio di Erice Casa Santa. Il veleno era stato sistemato tra i cespugli di via Vecchia Martogna, prospiciente il muro di cinta della struttura sanitaria.

Scattato l’allarme sono intervenuti gli agenti della polizia municipale, il veterinario dell’Asp e i componenti della Lega per la difesa del cane. Tra l’erba sarebbero state disseminate una sessantina di bustine contenente veleno.

L'area è stata bonificata grazie all'intervento di una ditta specializzata. Indagini dei vigili urbani per risalire all'autore del gesto. Sarebbe stato rinvenuto lo scontrino rilasciato da un negozio che vende prodotti chimici. Un elemento per individuare chi ha disseminato il veleno con l'intento di eliminare cani randagi e gatti che si aggirano nella zona.









