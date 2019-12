Castelvetrano, la giunta municipale approva il Daspo urbano

La Giunta municipale di Castelvetrano ha approvato la proposta di modifica del Regolamento comunale di Polizia urbana per poter introdurre il Daspo urbano.

La modifica permette la possibilità agli agenti della Polizia Locale di imporre il Daspo (strumento di competenza del Questore), ovvero l’allontanamento a chi bivacca, consuma bevande alcoliche o agli accattoni, in determinate aree della città che verranno individuate.

La proposta del Comandante dei Vigili Urbani, Marcello Caradonna, la proposta di modifica è già arrivata in Giunta ricevendo l’ok. Ora toccherà al Consiglio comunale decidere se modificare il regolamento.









