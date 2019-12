Capri, Hollywood. Un premio per Fabrizio Ferracane

Ogni anno, Capri ospita un prestigioso festival aperto a film, animazione, documentari e fiction internazionali. Il Capri Hollywood International Film Festival, istituito nel 1995 oggi è considerato “l’ultimo grande festival cinematografico dell’anno” e “punto di sosta chiave sulla strada per gli Academy Awards.

Il premio si svolgerà tra il 27 dicembre ed il 2 gennaio ma i nomi dei vincitori sono già stati resi noti alla stampa. In occasione della rassegna, ci sarà l’ennesimo importante riconoscimento per “Il Traditore” di Marco Bellocchio e per Fabrizio Ferracane. L’attore castelvetranese riceverà infatti il premio Ennio Fantastichini, seconda edizione, promosso da NUOVOIMAIE.

“Sono veramente contento di ricevere questo premio a chiusura di un anno davvero importante per la mia carriera – ci racconta con emozione, Ferracane – Nel film di Bellocchio ho lavorato tanto sulla figura …









Leggi la notizia completa