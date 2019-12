Bufera di vento. Allerta a Marsala, Trapani e in provincia. Saltano i collegamenti

Antivigilia di Natale caratterizzata in provincia di Trapani da un vento terribile, che soffia impetuoso, e ha portato anche ad un abbassamento delle temperature.

Il Sindaco di Marsala, Alberto Di Girolamo, invita i cittadini alla prudenza: “Purtroppo continua il forte vento nella nostra città, pertanto invito tutti, alla massima cautela. Evitate di camminare e soffermarvi sotto gli alberi, evitate di sostare in luoghi in cui si possa verificare la caduta di oggetti (tegole o vasi), se vi trovate alla guida di un’automobile e soprattutto di una motocicletta, prestate la massima attenzione per il rischio di sbandate del veicolo”.

Sono saltati i collegamenti con Pantelleria e con le isole Egadi. Le onde alte oltre i quattro metri non consentono infatti la navigazione dei mezzi né l’ormeggio.

Le mareggiate hanno portato sabbia e detriti sul lungomare di Trapani e del tratto della strada provinciale prima di …









